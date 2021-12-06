Никитин: ненужные удаления сбили ритм игры. Дали «Сибири» кислород

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги встречи с «Сибирью» (3:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Ненужные удаления сбили ритм игры. Дали «Сибири» кислород. В хорошей игре получилась нервная концовка. Учимся, двигаемся дальше. Почему в третьем периоде отдаём инициативу? Я думаю, что здесь играют роль и физика, и психология. Психология идёт за физикой, физика за психологией. Постоянно повторяем одни и те же ошибки. Наверное, через это нужно пройти. Другого рецепта я не вижу. Также не вижу смысла здесь оправдываться, это факт. Нужно работать.
Вызов игроков в сборную Россию? Нам ещё три игры до перерыва предстоит провести, рано это обсуждать. Сборная – приоритет», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.
- 6 декабря 2021
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