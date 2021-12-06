Ю. Михайлис: «Барыс» заслуживает сегодня похвалы. Продемонстрировали командную работу

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал победу над «Ак Барсом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Поздравляю нашу команду с победой, сегодня продемонстрировали по-настоящему командную работу. Было много единоборств, «Ак Барс» постоянно давил, нам было тяжело. На последнем рубеже здорово сыграл Йони Ортио, да и вся команда заслуживает похвалы – играла строго, дисциплинированно, самоотверженно. Победа не заставила себя долго ждать.
Эпизод с удалением до конца матча Томаша Юрчо? Я не видел этот момент, надо будет пересмотреть.
Конечно, тяжело было перестроиться, тем более он вышел в первом звене, играет в большинстве. Сегодня Роман Старченко здорово сыграл в двух звеньях, наверное, вторую молодость пережил, получил очень много игрового времени.
Парни молодцы. Для Кирилла Савицкого и Аркадия Шестакова особенный матч. Савицкий проводит первый сезон в КХЛ и такие игры, против мощных команд, для него будут памятными. Уверен, они будут прогрессировать, становиться лучше.
Как себя чувствует Томаш Юрчо после удаления? Сильно переживает. Видно, что в схожей ситуации он больше так не сделает. Сам момент я ещё не видел, но парень сильно переживает», — цитирует Михайлиса официальный сайт «Ак Барса».
- 6 декабря 2021
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