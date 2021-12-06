Квартальнов — об 1:2 с «Барысом»: непросто, но нужно искать причины не в перелёте из Дубая

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Барыса» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Конечно, нужно реализовывать моменты, которых было предостаточно. К сожалению, не получилось забить, и как бывает, получили в свои ворота. С 0:2 было тяжело отыграться, но, если бы повели в счёте первыми, матч сложился бы по-другому. Жаль, что не забили.



Как команда перенесла нагрузку после перелёта из Дубая? Это сравнимо с выездом на Дальний Восток? «Авангард» победил сегодня, кажется? Было непросто, но нам в другом нужно искать причины. Надо забивать, было достаточно моментов, вратаря соперников можно отметить, конечно, он здорово играл. Но это так – побочный момент, мы должны сами добавлять в реализации.



Если есть момент, если он создан, то это элемент креатива. Реализация хромает, последнюю точку поставить не получается. Это может быть усталость, отсутствие концентрации, такие вещи мешают. Чуть-чуть нужно было добавить, а креатива было много – мы и 1 в 0 выходили, и в 2 в 1, но не смогли забить. Бывают такие моменты.



Как забивать, если не забивается? Поднимать шайбу чуть выше щитка, чтобы шайба попадала от штанги в ворота, везение нужно, концентрация, и свежесть.



Команда сейчас на последнем месте в лиге по реализации большинства? Не получается, мы стараемся, работаем. Мне часто напоминают про это, но пока не получается. Хотелось бы больше времени на реализацию, не две попытки за матч. Но сегодня, особенно в первом большинстве было очень много моментов. И „6 на 5“ мы реализовали, была хорошая атаку сходу. Мы понимаем, что есть проблемы – атаки сходу в большинстве не проходят, медленные мы были. Сегодня был креатив, но не забили – бывает такое», — цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.