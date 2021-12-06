Бабенко — об 1:3 с «Северсталью»: «Витязь» снова наступает на одни и те же грабли
Поделиться
Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко подвёл итоги встречи с «Северсталью» (1:3) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Снова наступаем на одни и те же грабли. Невынужденные потери в своей зоне, неправильные решения. Не забиваем те шансы, которых и так немного, и пропускаем не совсем нужные голы.
Из игры в игру даём своим нападающим рекомендации бросать почаще, потому что бросаем очень мало. Для того, чтобы бросить, нужно захотеть. Видимо, у нас не все очень сильно хотят, или их устраивает своя статистика», — приводит слова Бабенко официальный сайт КХЛ.
Напомним, «Витязь» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав после 37 матчей 28 очков.
Комментарии
- 7 декабря 2021
-
00:02
-
00:00
- 6 декабря 2021
-
23:40
-
23:35
-
23:28
-
23:20
-
23:10
-
23:03
-
22:54
-
22:50
-
22:42
-
22:35
-
22:29
-
22:22
-
22:06
-
21:59
-
21:54
-
21:49
-
21:45
-
21:24
-
21:20
-
21:15
-
21:03
-
20:59
-
20:59
-
20:44
-
20:40
-
20:31
-
20:16
-
20:08
-
19:51
-
19:48
-
19:26
-
19:22
-
19:19
Партнерский контент