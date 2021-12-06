Бабенко — об 1:3 с «Северсталью»: «Витязь» снова наступает на одни и те же грабли

Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко подвёл итоги встречи с «Северсталью» (1:3) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Снова наступаем на одни и те же грабли. Невынужденные потери в своей зоне, неправильные решения. Не забиваем те шансы, которых и так немного, и пропускаем не совсем нужные голы.



Из игры в игру даём своим нападающим рекомендации бросать почаще, потому что бросаем очень мало. Для того, чтобы бросить, нужно захотеть. Видимо, у нас не все очень сильно хотят, или их устраивает своя статистика», — приводит слова Бабенко официальный сайт КХЛ.



Напомним, «Витязь» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав после 37 матчей 28 очков.