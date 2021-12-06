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Хартли: Грицюк становится зрелым игроком. В матче с «Динамо» Р он был движущей силой атаки

Хартли: Грицюк становится зрелым игроком. В матче с «Динамо» Р он был движущей силой атаки
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу в матче с рижским «Динамо» (4:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая победа. Немного тяжёлым выдалось начало: они реализовали большинство в самом начале матча, поставив этим нас в затруднительное положение, им это придало уверенности. Нужно отдать должное рижскому «Динамо»: они приехали для того, чтобы работать, они это делали, они здорово выкладывались, действовали мощно и этим заставили нас немного паниковать. Но в последние 5-10 минут второго периода мы уже нашли свою игру, и это перешло и в третий период, где мы, к счастью, достигли победы.

Во втором перерыве мы говорили о ряде технических моментов, поскольку недостаточно хорошо боролись в углах. Да, действительно, Рига сегодня здорово действовала, прессинговала, но и мы облегчали им задачу, потому что, когда нет движения – очень легко обороняться. После этого мы уже начали двигаться лучше, передвигали ноги активнее, была видна та самая «химия», мы стали наносить больше бросков по воротам противника.

И Грицюк сегодня был движущей силой нашей атаки: на протяжении последних пяти-шести недель он действительно здорово себя показывает, прогрессирует. Сегодня игра была отнюдь не лёгкой, и приятно видеть, что наш самый молодой нападающий сначала сравнял счёт, потом вывел нас вперёд. Это отличный признак того, что он действительно становится таким зрелым, взрослым игроком. У него просто невероятный бросок! Будут броски – будут и голы, так сегодня и получилось.

Как расцениваю вызов в сборную страны Чистякова и Грицюка? То, что ребят вызвали – это полностью заслуженно и оправданно. Нельзя постоянно находиться в этом состоянии волнения и тревоги, что кто-то получит травму. Понятно, что никто не хочет, ни один из клубов, ни один из игроков получить травму, но эти турниры – это всё подготовка и просмотр игроков на чемпионат мира и Олимпиаду, поэтому это естественная часть процесса. И мы всегда даже поощряем это: мы говорим игрокам, что если они к чему-то стремятся, то мы обязательно их поддержим.

Травма Телегина? В игре ему прилетела шайба в лицо, и, когда я был в раздевалке, ему накладывали швы. Думаю, что завтра он будет не в самом лучшем виде, но тем не менее всё будет в порядке: я видел, что он может разговаривать», — цитирует Хартли пресс-служба «Авангарда».

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