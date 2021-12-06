Крикунов: откуда нахожу силы 36 лет быть тренером? Это любимая работа! Они сами появляются

Главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с «Авангардом» (1:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«Начали мы вроде бы неплохо: играли хорошо, забили гол и немного остановились на этом. Были моменты, где можно было забить ещё, но, к сожалению, не забили. Потом пропустили очень быстро эти голы, игра была сделана. В целом доволен действиями своих игроков: играли ребята неплохо, но надо забивать — с одним голом выиграть у такой команды, как «Авангард», наверное, сложно.



Откуда нахожу эмоциональные силы, чтобы с 1985 года, 36 лет быть тренером? Это любимая работа! Поэтому силы сами и появляются.



Понимали, что соперник очень много эмоциональных сил оставил в Дубае и его можно было сегодня взять «голым»? Мы тоже играли, один день назад, поэтому примерно в одинаковых были ситуациях. У нас был перед этим сложный перелёт в Нижний Новгород: мы сутки практически просидели в аэропорту, прилетели прямо на матч. Примерно в одинаковых ситуациях были.



После прихода команда начала набирать очки и находится всего в четырёх потерянных очках от зоны плей-офф? В принципе, ничего мы не поменяли: ребята и так были неплохо подготовлены физически. Есть движение, немного сейчас разберемся с тактикой — кое-какие мелочи надо подправить, и думаю, что всё нормально будет.



Кого-то нового мы увидим в составе команды? Не знаю, вряд ли», — цитирует Крикунова пресс-служба «Авангарда».