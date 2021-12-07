Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 7 декабря

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 7 декабря.
В Западной конференции на первое место вышел финский «Йокерит», обыгравший накануне «Амур» (2:0). Подопечные Лаури Марьямяки набрали 52 очка после 37 встреч. Аналогичные показатели имеет московский ЦСКА, обыгравший в последней встрече московское «Динамо» (3:2, ОТ), которое располагается на третьей строчке Запада с 51 баллом.
На Востоке лидерство сохраняет магнитогорский «Металлург», уступивший дома «Спартаку» (2:3). Подопечные Ильи Воробьёва имеют 57 очков после 36 встреч. Равное количество очков имеет «Трактор», который провёл на три игры больше. Коллектив Анвара Гатиятулина ранее обыграл «Куньлунь» (3:2, ОТ). Замыкает тройку сильнейших «Ак Барс», в своей встрече уступивший «Барысу» (1:2). Казанцы имеют 49 баллов после 37 встреч.
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