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Юбердо, Хедман и Гюнцель — три звезды прошедшей игровой недели НХЛ

Юбердо, Хедман и Гюнцель — три звезды прошедшей игровой недели НХЛ
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Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила имена трёх звёзд прошедшей игровой недели.

Первой звездой был назван нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо, набравший 9 (1+8) результативных баллов за прошедшие три встречи с «Вашингтон Кэпиталз» (5:4), «Баффало Сэйбрз» (7:4) и «Сент-Луис Блюз» (4:3, бул.).

Вторым игроком недели признан защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман. В прошедших четырёх встречах регулярного чемпионата 30-летний швед набрал 8 (2+6) результативных баллов.

Третьей звездой игровой недели стал нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель. На счету 27-летнего форварда пять заброшенных шайб и одна голевая передача за прошедшие три встречи с «Калгари Флэймз» (1:2, бул.), «Эдмонтон Ойлерз» (2:5) и «Ванкувер Кэнакс» (4:1).

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