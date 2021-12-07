Варела и Лаксальт болели за одноклубников, чирлидерши заряжали танцами. Фото победы ЦСКА

6 декабря в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» ЦСКА в овертайме победил московское «Динамо» в очередной встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0).
Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в матче с московским «Динамо» (3:2, ОТ).
«Напряжённая игра для нас. Никогда не хочется проигрывать 0:2, особенно в таком матче, как с «Динамо». Мы неудачно пропустили эти два гола. В третьем периоде нашли выход из положения. Рад за ребят, что нашли возможность забить и первый, и второй голы. Овертайм – это овертайм, буллиты – это буллиты. Ребята проявили характер», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Лучшие кадры с матча «Динамо» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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