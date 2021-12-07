Александр Овечкин набрал 40-е очко в сезоне НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Анахайм Дакс».
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу столичного клуба. Первый гол в матче забил Том Уилсон. Результативной передачей отметились Джастин Шульс и российский нападающий Александр Овечкин. Таким образом, россиянин набрал 40-е (20+20) очко в нынешнем сезоне НХЛ.
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За последние три матча в НХЛ «Вашингтон» потерпел два поражения и одержал одну победу «Анахайм», в свою очередь, за последние три матча одержал две победы и потерпел одно поражение. На данный момент «Вашингтон» занимает второе место в Восточной конференции, а «Анахайм» занимает четвёртое место на Западе.
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