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Защитник Макар забил эффектный гол, совершив сольный проход через всю площадку

Защитник Макар забил эффектный гол, совершив сольный проход через всю площадку
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В Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» начался второй период матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Колорадо Эвеланш». В первом периоде команды на двоих забросили 7 шайб, ещё один гол был забит в самом начале второго периода, на данный момент счёт 5:3 в пользу «Колорадо».

Четвертая шайба гостей была заброшена канадским защитником Кейлом Макаром, игрок совершил проход через всю площадку и реализовал большинство.

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Напомним, что вчера стало известно об увольнении главного тренера «Флайерз» Алена Виньо, возглавлявшего команду с 2019 года. «Филадельфия» проиграла в восьми последних играх, в прошлом матче команда со счётом 1:7 уступила «Тампе».

У «Колорадо Эвеланш» в последних шести встречах по три победы и поражения, в прошлом матче команда проиграла «Оттаве» в овертайме – итоговый счёт на табло 6:5.

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