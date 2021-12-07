Защитник Макар забил эффектный гол, совершив сольный проход через всю площадку

В Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» начался второй период матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Колорадо Эвеланш». В первом периоде команды на двоих забросили 7 шайб, ещё один гол был забит в самом начале второго периода, на данный момент счёт 5:3 в пользу «Колорадо».

Четвертая шайба гостей была заброшена канадским защитником Кейлом Макаром, игрок совершил проход через всю площадку и реализовал большинство.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Cпорт».

Напомним, что вчера стало известно об увольнении главного тренера «Флайерз» Алена Виньо, возглавлявшего команду с 2019 года. «Филадельфия» проиграла в восьми последних играх, в прошлом матче команда со счётом 1:7 уступила «Тампе».

У «Колорадо Эвеланш» в последних шести встречах по три победы и поражения, в прошлом матче команда проиграла «Оттаве» в овертайме – итоговый счёт на табло 6:5.