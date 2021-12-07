Александр Овечкин покорил результат Брэда Маккриммона по сыгранным матчам в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Анахайм Дакс». На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. На счету российского нападающего Александра Овечкина результативная передача.
Капитан столичной команды провёл 1223-й матч за карьеру в НХЛ, благодаря чему 36-летний форвард вышел на чистое 106-е место в лиге по этому показателю, повторив результат Брэда Маккриммона (1222). Следующей ближайшей целью для россиянина является результат Шона О'Доннелла, который завершил карьеру в НХЛ на отметке в 1224 матча.
Ранее сообщалось, что Овечкин побил результат Мариана Госсы по результативным передачам в НХЛ.
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