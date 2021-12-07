Овечкин обновил личный рекорд по скорости набора 40 очков в сезоне НХЛ
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Анахайм Дакс». На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:3. На счету российского нападающего Александра Овечкина две результативные
Овечкин набрал 40-е и 41-е очко (20+22) в 26-м матче сезона. Таким образом, российский нападающий обновил свой рекорд по скорости набора 40 очков, который был установлен в сезоне-2009/10. Тогда Овечкину понадобилось 28 игр для того, чтобы набрал 40 очков.
Всего за карьеру в НХЛ Овечкин принял участие в 1223 матчах, в которых записал в свой актив 750 голов и сделал 610 результативных передач.
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