У Овечкина вторая голевая передача в матче с «Анахаймом»

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) идёт третий период матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Анахайм Дакс». После двух периодов счёт на табло 3:3.
На счету 36-летнего Александра Овечкина две голевые передачи. Сначала российский хоккеист поучаствовал в голе Тома Уилсона, который на 13-й минуте открыл счёт в матче. В концовке второго периода передача Овечкина помогла Джону Карлсону забросить третью шайбу «Вашингтона».
За последние три матча в НХЛ «Вашингтон» потерпел два поражения и одержал одну победу «Анахайм», в свою очередь, за последние три матча одержал две победы и потерпел одно поражение. На данный момент «Вашингтон» занимает второе место в Восточной конференции, а «Анахайм» занимает четвёртое место на Западе.
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