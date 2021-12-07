Овечкин повторил достижение Марука за «Вашингтон», установленное в сезоне-1981/1982

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Анахайм Дакс». Идёт 3-й период, счёт ничейный – 3:3.

В этом матче 36-летнему российскому форварду «столичных» Александру Овечкину удалось оформить ассистентский дубль, тем самым он набрал 40-е и 41-е очко в нынешнем сезоне. Как отмечает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», Овечкин повторил достижение канадца Денниса Марука, установленное в сезоне-1981/1982, по скорости набора 40 баллов за результативность в сезоне – обоим хоккеистам потребовалось по 26 матчей.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин принял участие в 1223 матчах, в которых записал в свой актив 750 голов и сделал 611 результативных передач.