Ничушкин забил. «Филадельфия» проиграла девятый матч подряд

В Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:5.
Счёт в матче был открыт на 6-й минуте, гол забил канадец Клод Жиру из «Филадельфии». Далее следовали 4 шайбы «Колорадо» подряд. В первом периоде у «Эвеланш» по голу забили Эрик Джонсон, Габриэль Ландеског, Алекс Ньюхук и Кейл Макар.
На 16-й минуте вторую шайбу «Филадельфии» забросил Линдблом, через пару минут дубль сделал Жиру. Единственный гол во втором периоде на счету Валерия Ничушкина, это его седьмая шайба в сезоне.
В 3-м периоде «Флайерз» вновь сократили отставание усилиями Аткинсона. Спустя 3 минуты игрок «Эвеланш» Кадри забил шестой гол своей команды, далее последовала шайба Тайсона Джоста, разрыв вновь увеличился до трёх шайб. Точку в матче поставил Скот Лотон из «Филадельфии», гости победили со счётом 7:5.
Для «Филадельфии» это поражение стало девятым кряду. Вчера стало известно об увольнении главного тренера команды Алена Виньо.
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