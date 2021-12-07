«Оттава» побеждает «Нью-Джерси» по буллитам

На стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Девилз» принимал «Оттаву Сенаторз». Основное время встречи завершилось со счётом 2:2. По буллитам победу одерживает «Оттава».

Счёт в матче был открыт уже на 35-й секунде, отличился Дэймон Сиверсон из «Нью-Джерси». Во втором периоде Дрейк Батерсон сравнял счёт. Буквально через минуту Бастиан вновь вывел «Девилз» вперёд. На 32-й минуте Брэди Ткачук из «Оттавы» сделал счёт 2:2, на его счету также голевая передача на Батерсона.

У «Нью-Джерси» серия из четырёх поражений подряд, «Сенаторз» же продлили свою победную серию до трёх матчей. Уже завтра «Оттава» встретится с «Айлендерс», а «Девилз» 9 декабря примут у себя «Филадельфию».