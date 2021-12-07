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Реализованный буллит Овечкина броском с неудобной руки в серии с «Анахаймом»

Реализованный буллит Овечкина броском с неудобной руки в серии с «Анахаймом»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Анахайм Дакс». Матч завершился победой хозяев по буллитам – 4:3.

В основное время команды по три раза сумели поразить ворота друг друга – за «Вашингтон» отличились Том Уилсон, Карл Хагелин и Джон Карлсон, за «Анахайм» забрасывали Джош Мэнсон, Сонни Милано и Винни Леттьери. В буллитной серии сильнее оказались игроки «Кэпиталз», победная шайба на счету Карлсона.

36-летний российский нападающий «столичных» Александр Овечкин провёл на льду 23 минуты 25 секунд и заработал коэффициент полезности «0», оформив ассистентский дубль. Таким образом, Александр набрал 40-е и 41-е (20+21) очко в 26-й игре текущего сезона. Стоит отметить, что в серии штрафных бросков он сумел реализовать свою попытку, переиграв стража ворот «Анахайма» Джона Гибсона броском верхом с неудобной руки.

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