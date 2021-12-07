Орлов мельницей встретил нападающего «Анахайма»

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Анахайм Дакс». Матч завершился победой хозяев по буллитам – 4:3.

В начале третьего периода защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов с помощью силового приёма остановил шведского нападающего «Анахайма» Рикарда Ракелля на входе в свою зону.

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В этом сезоне у Орлова 4 гола и 10 голевых передач в 25 матчах за «Кэпиталз». В прошедшей встрече защитник не отметился результативными действиями.

Для «Вашингтона» эта победа стала второй подряд, 11 декабря команда на своём стадионе примет «Питтсбург Пингвинз». Сейчас команда Александра Овечкина идёт на первом месте в Восточной Конференции.

У «Анахайма» второе поражение подряд, в прошлой встрече «Дакс» также уступили по буллитам «Калгари». На данный момент «Анахайм» идёт четвертым в Западной Конференции.