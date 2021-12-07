«Вашингтон» вышел на чистое первое место в НХЛ после победы над «Анахаймом»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Анахайм Дакс». Матч завершился победой хозяев по буллитам – 4:3.
Благодаря этой победе «столичным» удалось выйти на чистое первое место в турнирной таблице НХЛ – в активе подопечных Питера Лавиолетта 38 очков в 26 матчах. Следом за ними располагается «Флорида Пантерз» (37 очков в 24 матчах) Сергея Бобровского, замыкает тройку лидеров «Торонто Мэйпл Лифс» (36 очков в 26 матчах). Отметим, что действующий обладатель Кубка Стэнли – «Тампа-Бэй Лайтнинг» лишь на седьмом месте (34 очка в 24 матчах).
Напомним, что «Вашингтон Кэпиталз» свою следующую игру проведёт дома – в ночь на субботу, 11 декабря, «столичные» примут «Питтсбург Пингвинз».
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