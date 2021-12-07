Овечкину осталось набрать 8 очков, чтобы попасть в топ-25 бомбардиров НХЛ всех времён

36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившийся ассистентским дублем в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (4:3 Б), стал ещё ближе к тому, чтобы попасть в фантастический список – топ-25 бомбардиров НХЛ всех времён.

Сейчас на счету Александра 1361 (750+611) очко в 1223 матчах, что является 26-м показателем в истории НХЛ. Его ближайшая цель – это легендарный хоккеист «Бостон Брюинз» Джонни Буцик, у которого 1369 (556+813) очков в 1540 встречах.

Напомним, что абсолютным лидером в истории НХЛ по количеству баллов за результативность является Уэйн Гретцки – 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах. Следом за ним – Яромир Ягр с 1921 (766+1155) очком, а замыкает тройку Марк Мессье с 1887 (694+1193) баллами.