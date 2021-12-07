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21-летний голкипер «Колорадо» Аннунен отметился статистическим достижением с «Флайерз»

21-летний голкипер «Колорадо» Аннунен отметился статистическим достижением с «Флайерз»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:5.

В этой игре за «Колорадо» дебютировал в НХЛ 21-летний финский голкипер Юстус Аннунен. Как отмечает пресс-служба лиги в «Твиттере», он стал четвёртым среди наиболее молодых вратарей в истории франшизы, одержавшим победу в дебютной игре. Единственные вратари моложе: Джослин Тибо в сезоне-1993/1994 (18 лет 271 день), Рон Тагнутт в сезоне-1987/1988 (20 лет 68 дней) и Марио Госселин в сезоне-1983/1984 годах (20 лет 256 дней).

В игре с «Филадельфией» Аннунен отразил 27 бросков из 32. Его визави из «Филадельфии» Мартин Джонс совершил 43 спасения после 50 бросков.

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