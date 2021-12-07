Форвард «Анахайма» Зеграс повторил достижение Кейна, Панарина и Барзала по голевым пасам

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Анахайм Дакс». Матч завершился победой хозяев по буллитам – 4:3.
Нападающий «Анахайма» Тревор Зеграс стал автором двух голевых передач. В текущем сезоне 20-летний форвард набрал 21 балл и стал третьим новичком в истории «Дакс», который набрал 20+ очков за 24 игры или меньше, присоединившись к Бобби Райану (22 очка, сезон-2008/09) и Полу Карию (24, 1994/95).
Также Зеграс стал четвёртым новичком НХЛ за 25 лет, сделавшим минимум 2 голевых передачи в трёх играх подряд. Подобным достижением также отметились Патрик Кейн (3 голевых передачи в 3 играх в сезоне-2007/08), Артемий Панарин (3 паса в трёх встречах в сезоне-2015/16), а также Мэтью Барзал (3 ассиста в трёх играх в сезоне-2017/18). Отметим, что все три хоккеиста затем получали «Колдер Трофи».
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