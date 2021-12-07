Форвард СКА Комаров не набрал результативных баллов за 9 матчей после возвращения из НХЛ

Санкт-петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграл в гостях «Автомобилист» со счётом 1:0. Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Уралец».
Нападающий гостей Леонид Комаров не сумел отличиться результативными действиями. Он провёл на льду 14 минут и 48 секунд, совершил один бросок по воротам и выиграл 50% вбрасываний при показателе полезности "+1".
34-летний форвард не набрал ни одного результативного балла после возвращения в КХЛ. Всего он провёл девять встреч, имея показатель полезности "-2". Напомним, Комаров перешёл в СКА в середине ноября из «Нью-Йорк Айлендерс».
СКА располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 49 баллов после 36 проведённых встреч. В следующем матче подопечные Валерия Брагина сыграют в гостях с «Трактором» (8 декабря).
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