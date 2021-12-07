Гол и результативная передача Кросби помогли «Питтсбургу» разгромить «Сиэтл» на выезде

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 6:1.
В составе «Пингвинз» дублем отметились Джефф Картер и Джейк Гюнцель (2+1), ещё по шайбе забросили Сидни Кросби (1+1) и Дэнтон Хайнен (1+2). Автором единственного гола «Кракен» стал Джордан Эберле.
Ворота «Питтсбурга» в этой игре защищал Кейси Десмит, отразивший 28 бросков из 29. В старте «Сиэтла» вышел Филипп Грубаэур, отправившийся на скамейку запасных после трёх пропущенных шайб в результате четырёх бросков, его сменщик Джоуи Даккорд отразил 23 броска из 26.
«Питтсбург Пингвинз», набрав 29 очков в 25 матчах, занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, «Сиэтл Кракен» (20) – на 14-м на Западе.
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