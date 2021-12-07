«Ванкувер» заинтересован в приглашении бывшего генменеджера «Монреаля» Бержевена
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Бывший генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен может занять аналогичную должность в «Ванкувер Кэнакс».
Как сообщает в «твиттере» журналист Райан Кеннеди, канадский клуб очень заинтересован в приглашении 56-летнего функционера.
Ранее стало известно, что «Ванкувер» планирует уволить генерального менеджера Джима Беннинга. Также команду покинул главный тренер Трэвис Грин. На смену пришёл канадский специалист Брюс Будро, работавший с «Вашингтоном», «Миннесотой» и «Анахаймом».
Под руководством Бержевена «Монреаль» дошёл до финала Кубка Стэнли-2021, в котором уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-4 в серии).
«Ванкувер» занимает 15-е место в таблице Западной конференции, после 26 матчей набрав 20 очков.
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