«Ванкувер» заинтересован в приглашении бывшего генменеджера «Монреаля» Бержевена

Бывший генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен может занять аналогичную должность в «Ванкувер Кэнакс».



Как сообщает в «твиттере» журналист Райан Кеннеди, канадский клуб очень заинтересован в приглашении 56-летнего функционера.



Ранее стало известно, что «Ванкувер» планирует уволить генерального менеджера Джима Беннинга. Также команду покинул главный тренер Трэвис Грин. На смену пришёл канадский специалист Брюс Будро, работавший с «Вашингтоном», «Миннесотой» и «Анахаймом».



Под руководством Бержевена «Монреаль» дошёл до финала Кубка Стэнли-2021, в котором уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-4 в серии).



«Ванкувер» занимает 15-е место в таблице Западной конференции, после 26 матчей набрав 20 очков.