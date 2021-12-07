Меркольяно: когда Панарин на кураже, он становится движущей силой «Рейнджерс»

Обозреватель Lohod.com Винс Меркольяно, освещающий матчи «Нью-Йорк Рейнджерс», поделился мнением о российском нападающем клуба Артемии Панарине.
«В последние пару недель он стал играть намного лучше. Он – лучший игрок «Рейнджерс», все оценивают его по высокому стандарту, который он задал в первом сезоне здесь. Даже в начале сезона он набирал в среднем по очку за игру, но не был таким динамичным и стабильным, как раньше, но в последнее время он прибавил.
Отдавать передачи – в его инстинктах, он – невероятный распасовщик, один из лучших в мире, но «Рейнджерс» хотят, чтобы он больше бросал, был чуть более агрессивным, потому что бросок у него тоже великолепный. Несколько недель назад он говорил о том, как старается чаще выходить на позицию для броска, играть ближе к воротам, и в последнее время это стало приносить ему голы. Его видение площадки и способности плеймейкера проявляют его лучшие качества, но теперь он стал больше бросать.
Когда он на кураже, поймал свою игру, он становится движущей силой «Рейнджерс». Они отлично смотрятся со Строумом, и у «Рейнджерс» есть возможность составить второе ударное звено с Зибанеджадом и Крайдером».
По большей части у Панарина есть полная свобода действий. Он никогда не считался сильным игроком в обороне, но мне кажется, сейчас он старается быть более настырным и агрессивным в форчеке, стал оказывать больше давления на соперника. Конечно, он не будет раздавать хиты направо и налево, но смекалка и умение читать игру помогает ему отбирать шайбу. Думаю, в этом году тренер просит от него и этого.
Лучшим нападающим команды в этом сезоне можно назвать либо Панарина, либо Крайдера. «Рейнджерс» проводят великолепный чемпионат, вряд ли сейчас найдётся много желающих критиковать игру Панарина», — сказал Меркольяно в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
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