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Снятие Фёдоровым вратаря в овертайме — это новаторство или жульничество?

Снятие Фёдоровым вратаря в овертайме — это новаторство или жульничество?
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ЦСКА в овертайме обыграл московское «Динамо» во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2.

В дополнительное время главный тренер армейцев Сергей Фёдоров снова снял вратаря, выпустив дополнительного полевого игрока, после чего красно-синие сумели забросить шайбу. Её автором стал Никита Нестеров. Ранее наставник армейцев снимал голкипера в овертайме матча с московским «Динамо» (2:3, бул.), а также во встрече с «Локомотивом» (1:0, ОТ).

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Снятие Фёдоровым вратаря в овертайме — это новаторство или жульничество?

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 52 балла после 37 встреч.

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