«Виннипег» поместил Райли Нэша на драфт отказов, «Флорида» — Кевина Коннотона

«Виннипег Джетс» поместил на драфт отказов нападающего Райли Нэша, «Флорида Пантерз» – защитника Кевина Коннотона, сообщает сайт Pro Hockey Rumors.



В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 32-летний Нэш принял участие в 15 матчей, не набрав ни одного результивного балла при показателе полезности «-1». Его зарплата по одностороннему контракту с «Виннипегом» составляет $ 750 тыс. Срок соглашения — один год.



31-летний Коннотон провёл 13 матчей, в которых также не набрал очков при общей полезности «+4». У хоккеиста действует двусторонний однолетний контракт с «Пантерз» ($ 825 тыс. и $ 300 тыс. в НХЛ/АХЛ).



«Виннипег» занимает восьмое место в Западной конференции, после 24 матчей набрав 28 очков, «Флорида» — на второй строчке Востока, имея 37 баллов после 24 встреч.