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Джефф Картер — 2-й игрок в истории, набравший минимум 2 очка со всеми командами НХЛ

Джефф Картер — 2-й игрок в истории, набравший минимум 2 очка со всеми командами НХЛ
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В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 6:1.

Нападающий «пингвинов» Джефф Картер стал автором двух заброшенных шайб. 36-летний канадский хоккеист стал вторым игроком в истории, который сумел набрать минимум два очка в матче со всеми 32 командами Национальной хоккейной лиги на данный момент.

Ранее подобное достижение удавалось достичь лишь форварду «Филадельфии Флайерз» Дерику Брассару.

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Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

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