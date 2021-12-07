Фетисов: США из-за бойкота выглядят смешно. Ничему их история не учит

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал дипломатический бойкот Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) американскими властями.
«США выглядят смешно. История их ничему не учит. Бойкоты уже были, когда спортсмены пропускали Игры — это никаких дивидендов не дало. Ну не приедет чиновник из Америки, ну и что случится? Мне это непонятно. Возможно, это глубоко зарыто. Но пока всё выглядит достаточно смешно», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американские политики не приедут на Олимпийские игры в Китай. Также она сообщила, что объявленный бойкот не коснётся спортсменов из США.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля.
- 7 декабря 2021
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