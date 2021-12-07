Райан Ривз объяснил, почему до сих пор провёл всего одну драку в этом сезоне НХЛ

Силовой нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Ривз рассказал о впечатлениях от пребывания в клубе, а также о малом количестве драк в текущем сезоне НХЛ.



«Надеюсь, что я отлично вписался в состав «Рейнджерс». Я прекрасно себя чувствую здесь, фактически как дома.



Почему почти не дерусь? В наши дни у меня не так много партнёров по танцам. Но я думаю, что другие команды знают, что поскольку я каждый матч нахожусь в составе «Рейнджерс», они должны играть против нас немного мягче.



Те дни, когда я вставал на линию в центре льда и говорил сопернику: «Эй, давай, погнали», – сейчас случаются время от времени. Но лично я предпочёл бы, чтобы кто-нибудь вызвал меня на бой, чтобы защитить своего партнёра по команде. В таких моментах я черпаю энергию», — приводит слова Ривза обозреватель Lohud Винс Меркольяно.