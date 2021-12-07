«Сан-Хосе» подписал контракт новичка с лучшим бомбардиром юниорской лиги Онтарио

«Сан-Хосе Шаркс» на официальном сайте объявил о подписании контракта новичка с нападающим Брэндоном Коу.



Ранее в текущем сезоне он выступал в юниорской лиге Онтарио за «Норт Бэй Баттальон», приняв участие в 24 матчах и набрав 46 (14+32) очков при показателе полезности «+17», что является лучшим показателем ОХЛ в настоящий момент.



В прошлом сезоне 20-летний форвард выступал в АХЛ за фарм-клуб — «Сан-Хосе Барракуда», проведя 17 игр и набрав в них 5 (1+4) очков при общей полезности «-4», а также сыграв четыре матча в плей-офф, где он набрал ещё 2 (0+2) балла при полезности «-4».



Коу был выбран «Сан-Хосе» на драфте НХЛ 2020 года в четвёртом раунде под общим 98-м номером.



«Шаркс» занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 27 очков после 25 матчей.