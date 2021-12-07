Форвард «Барыса» Юрчо дисквалифицирован на один матч за применение силы в отношении судьи

Нападающий «Барыса» Томаш Юрчо дисквалифицирован Континентальной хоккейной лигой на один матч.
«Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Ак Барс» — «Барыс», прошедшего 6.12.2021.
На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Барыса» Томаша Юрчо, получившего дисциплинарный штраф до конца матча.
В соответствии с п. 1.29 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, на хоккеиста, который намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи, накладывается 20-минутный штраф, денежный штраф от 100 000 до 500 000 рублей, и возможна дисквалификация от одного до десяти матчей.
На Томаша Юрчо наложена дисквалификация на один матч и денежный штраф в размере 100 000 рублей», — говорится в заявлении на официальном сайте лиги.
- 7 декабря 2021
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