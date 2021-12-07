«Даллас» повторил клубный рекорд, одержав седьмую победу подряд в текущем сезоне НХЛ

На стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Аризона Койотс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.



Эта победа стала для «Далласа» седьмой подряд. Таким образом, «Старз» сумели повторить клубный рекорд, установленный в сезоне-1996/1997, а затем повторявшийся в сезонах-1997/1998, 2007/2008 и 2019/2020.



Отметим, что в прошедшей встрече российский нападающий техасцев Александр Радулов стал автором двух голевых передач.



«Даллас» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, после 22 матчей набрав 28 очков. В следующей встрече подопечные Рика Боунесса сыграют в гостях с «Вегас Голден Найтс» (9 декабря).