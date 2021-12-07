Капитан «Куньлуня»: мы должны сосредоточиться на главной цели — выступлении на Олимпиаде

Капитан «Куньлунь Ред Стар» Брэндон Ип рассказал о желании выступить в составе сборной Китая на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.



«Для меня будет большой честью представлять Китай. Это будет важно в будущем — например, я включу телевизор через двадцать лет и увижу, что сборная Китая заслужила право выступать на Олимпийских играх, а не просто получила путёвку как принимающая сторона. Или если увижу, как хоккеиста из Китая спросят, почему он начал играть в хоккей, а он ответит: «В 2022 году мне было пять лет, и я смотрел, как наша команда играет на Олимпиаде». Тогда я подумаю, что мы правильно выполнили свою работу.



Когда мы начинали играть в Шанхае, у нас было около двадцати фанатов. Постепенно, от месяца к месяцу, от сезона к сезону, на трибунах становилось больше людей. Когда мы были в Пекине, у нас уже появилось несколько тысяч болельщиков. Мы посетили несколько школ, провели презентации в торговых центрах и тому подобное, чтобы рассказать о «Куньлуне» и хоккее в целом. Хоккейное движение в Китае набирает обороты. Иногда я вижу определённых фанатов на играх, а потом замечаю, что они приходят снова и снова, чтобы поддержать нас — это хороший знак.



Конечно, наша игра — американские горки. Я напоминаю ребятам, что мы должны идти к большой цели, для достижения которой необходимо работать каждый день. Мы должны сосредоточиться не на быстром результате, а на главной цели — выступлении на Олимпиаде. Мы пробуем разные игровые планы и стратегии. Мы играем вместе так долго, что у нас уже хорошая химия. Надеюсь, мы сможем привнести это в нашу игру», — цитирует Ипа пресс-служба КХЛ.