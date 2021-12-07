Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов-младший подписал контракт с шведской «Мурой»

Ларионов-младший подписал контракт с шведской «Мурой»
Комментарии

Шведский хоккейный клуб «Мура» подписал контракт с российским нападающим Игорем Ларионовым-младшим.

«Это очень интересное приобретение. Мы знаем, что у него много плюсов, но ему понадобится время, потому что он не играл какое-то время. Он определил „Муру“ как хорошее место, где можно возобновить карьеру, и мы считаем, что это невероятно большая честь», — цитирует главного тренера клуба Йохана Хедберга официальный сайт команды.

«Мура» выступает в Алсвенскене, что является аналогом Высшей хоккейной лиги.

Ларионов-младший в прошедшем сезоне провёл в КХЛ пять матчей за «Куньлунь Ред Стар», отдав две голевые передачи при показателе полезности "-1". После выступления за китайский клуб, 23-летний хоккеист находился в статусе свободного агента.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021