Ларионов-младший подписал контракт с шведской «Мурой»

Шведский хоккейный клуб «Мура» подписал контракт с российским нападающим Игорем Ларионовым-младшим.



«Это очень интересное приобретение. Мы знаем, что у него много плюсов, но ему понадобится время, потому что он не играл какое-то время. Он определил „Муру“ как хорошее место, где можно возобновить карьеру, и мы считаем, что это невероятно большая честь», — цитирует главного тренера клуба Йохана Хедберга официальный сайт команды.



«Мура» выступает в Алсвенскене, что является аналогом Высшей хоккейной лиги.



Ларионов-младший в прошедшем сезоне провёл в КХЛ пять матчей за «Куньлунь Ред Стар», отдав две голевые передачи при показателе полезности "-1". После выступления за китайский клуб, 23-летний хоккеист находился в статусе свободного агента.