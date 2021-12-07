Ларионов-младший подписал контракт с шведской «Мурой»
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Шведский хоккейный клуб «Мура» подписал контракт с российским нападающим Игорем Ларионовым-младшим.
«Это очень интересное приобретение. Мы знаем, что у него много плюсов, но ему понадобится время, потому что он не играл какое-то время. Он определил „Муру“ как хорошее место, где можно возобновить карьеру, и мы считаем, что это невероятно большая честь», — цитирует главного тренера клуба Йохана Хедберга официальный сайт команды.
«Мура» выступает в Алсвенскене, что является аналогом Высшей хоккейной лиги.
Ларионов-младший в прошедшем сезоне провёл в КХЛ пять матчей за «Куньлунь Ред Стар», отдав две голевые передачи при показателе полезности "-1". После выступления за китайский клуб, 23-летний хоккеист находился в статусе свободного агента.
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