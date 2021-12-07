«Ситуация непростая, но уверен, что ты победишь». Толчинский обратился к Яну Непомнящему

Нападающий омского «Авангард» Сергей Толчинский обратился к российскому шахматисту Яну Непомнящему, играющему матч за мировую шахматную корону с действующим чемпионом — Магнусом Карлсеном. Норвежец уже дважды выиграл у россиянина, счёт после восьми партий — 5:3 в его пользу.



«Ян, привет, это Сергей Толчинский, нападающий „Авангарда“. Следим за твоим матчем за звание чемпиона мира, желаю тебе удачи. Знаю, что ситуация сейчас непростая, но уверен, что ты справишься и победишь. Желаю удачи ещё раз», — приводит слова Толчинского твиттер-аккаунт федерации шахмат России.



Следующая, девятая партия матча состоится 8 декабря. Далее партии запланированы на 10, 11, 12 и 14 декабря. Тай-брейк (при необходимости) будет назначен на 15 декабря.



Напомним, первые пять и седьмая партии завершились вничью. В шестой и восьмой Карлсен обыграл претендента на титул из России. После восьми партий из 14 Непомнящий уступает Карлсену со счётом 3:5.