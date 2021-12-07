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Кожевников: Самонов не заслужил вызов в сборную. Там должны играть сильнейшие

Кожевников: Самонов не заслужил вызов в сборную. Там должны играть сильнейшие
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал свое мнение относительно вызова в сборную России Александра Самонова.

«Несколько удивлён приглашением этого вратаря в сборную России на Кубок Первого канала. По традиции на домашний этап Евротура вызываются сильнейшие игроки страны. При всём уважении к Александру, его игра сейчас не является убедительной, этот сезон он проводит гораздо слабее своих возможностей. Он может играть более надёжно.

Обычно в сборную на Кубок Первого канала зовут тех, кто хорошо играет за клубы — а Самонов проигрывает конкуренцию не только Юханссону, но даже молодому Николаеву. 85% отражённых бросков – не самый хороший показатель. Ковальчук, конечно, может иметь своё мнение, но в СКА с Самоновым работают в ежедневном режиме. Тренеры видят его состояние – видимо, поэтому он сейчас и не играет. Конечно, хочется, чтобы Самонов пришёл в себя и снова начал показывать уровень прошлого сезона, но на данный момент вызов в сборную он не заслужил», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.

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