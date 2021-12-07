Генменеджер «Филадельфии»: мы должны найти свою идентичность. Наша цель — плей-офф

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Чак Флетчер прокомментировал увольнение Алена Виньо с поста главного тренера клуба, а также назначение Майка Йео исполняющим обязанности наставника.



«Как коллектив, мы должны найти свою идентичность. Мы должны начать играть правильно. На мой взгляд, у нас весь год процесс не шёл правильно. Поэтому я попросил Майка заняться этим вопросом. Он – тот парень, который уделяет внимание деталям.



Он добился определённых успехов в этой лиге. Сейчас нам нужно сформировать новую идентичность, научиться играть правильно и заставить парней влиться в игру. Сегодня был тяжёлый день. Но я также надеюсь, это начало чего-то хорошего.



Попасть в плей-офф – безусловно, это будет нашей целью. Как сказал Майк, сейчас это звучит как клише. Но мы должны убедиться в том, что процесс идёт полным ходом. Мы должны вернуться к правильной игре. И если это сделаем, у нас есть шанс стать хорошей командой. А там – посмотрим.



Я хотел бы увидеть некоторые изменения в том, как мы играем. Очевидно, что тренеры, как и все мы, старались что-то исправить. Но в данный момент нам нужен новый голос и новый подход. Вне зависимости от того, правильное ли это решение или нет, я его сегодня принял. И это то, на чем мы остановились. Я верю, что у Майка есть способности. Когда он возглавил „Сент-Луис“, они выиграли 22 из 32 матчей.



И выбили мою команду в первом раунде, а потом проиграли крепкому „Нэшвиллу“ во втором. Та команда под руководством Йео выступала сильно, и он заставил ее играть правильно. Я верю в то, что он сможет сделать это снова», – цитирует Флетчера официальный сайт НХЛ.