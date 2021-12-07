Форвард «Салавата» Теэму Хартикайнен сыграет с «Сочи»

Стал известен состав «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи». Встреча пройдёт в Уфе на стадионе «Уфа-Арена». Стартовое вбрасывание — в 17:00 по московскому времени.



В состав хозяев вернулся финский нападающий Теэму Хартикайнен. Он сыграет в первом звене.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Шарыченков);

Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;

Науменков — Коледов, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;

Хафизуллин — Бирюков, Тихонов — Хохряков — Санников;

Зубарев — Антипин, Пустозёров — Пименов — Башкиров.



Напомним, уфимский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 47 очков после 37 встреч. «Сочи» — на 10-й строчке на Западе, в его активе 34 баллов после 36 матчей.