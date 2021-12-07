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«Салават Юлаев» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
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16:45 Мск
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Форвард «Салавата» Теэму Хартикайнен сыграет с «Сочи»

Форвард «Салавата» Теэму Хартикайнен сыграет с «Сочи»
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Стал известен состав «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи». Встреча пройдёт в Уфе на стадионе «Уфа-Арена». Стартовое вбрасывание — в 17:00 по московскому времени.

В состав хозяев вернулся финский нападающий Теэму Хартикайнен. Он сыграет в первом звене.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Шарыченков);
Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Науменков — Коледов, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;
Хафизуллин — Бирюков, Тихонов — Хохряков — Санников;
Зубарев — Антипин, Пустозёров — Пименов — Башкиров.

Напомним, уфимский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 47 очков после 37 встреч. «Сочи» — на 10-й строчке на Западе, в его активе 34 баллов после 36 матчей.

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