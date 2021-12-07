The Athletic: с такой звездой, как Капризов, в НХЛ понимают, как сложно играть с «Уайлд»

Североамериканский журналист The Athletic Майкл Руссо поделился мнением о сложности календаря в ближайшем месяце для «Миннесоты Уайлд».

«Этот тяжёлый месяц для «дикарей» не станет легче. Они направляются в Эдмонтон, чтобы сразиться с Коннором Макдэвидом, Леоном Драйзайтлем и «Ойлерз», у которых дома всего два поражения. С этого начнётся поездка, которая составит четыре матча и продолжится в Сан-Хосе, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе.



Но, когда у вас есть такая глубина, как у «Уайлд», такая звезда, как Капризов, и такая команда по выключению соперников, как ГРЭЭФ (Джордан Гринвей, Йоэль Эрикссон Эк и Маркус Фолиньо. — Прим. «Чемпионата»), доставляющая ночные неприятности, это сравнимо с фразой Думбы: НХЛ начинает понимать, что «против «Уайлд» играть нелегко», — приводит слова Руссо The Athletic.