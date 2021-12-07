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«Салават Юлаев» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
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16:45 Мск
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Кожевников: у Хартикайнена не получается игра, а где другие игроки-то «Салавата»?

Кожевников: у Хартикайнена не получается игра, а где другие игроки-то «Салавата»?
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об игре нападающего «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнена.

«Можно ли назвать Хартикайнена корнем всех проблем «Салавата»? Я не считаю, что он корень проблем, потому что вся команда не играет. Ну а наши игроки где? У одного не получается игра, а где игроки-то другие? Что, он один, Хартикайнен, играет или там будоражит что-то, устраивает козни? Ну смешно. Вся команда ответственность несёт.
Да, с Хартикайнена другой спрос. Он лидер команды, и он, естественно, должен заводить команду, но вот этого не происходит. Почему здесь он виноват во всём? Да, в какой-то части он виноват, но не во всём.

Справедливо ли утверждение, что провал лидера команды негативно влияет на других, ведь они привыкли, что легионеры в случае чего всё сделают? Негативно — нет. Что, есть в команде один человек, который не хочет играть, а остальные ему подчиняются, что ли? Значит, в команде что-то происходит, на тренерском мостике что-то происходит. В команде 25-28 человек. Ну а где тренер-то? Почему он других не может завести? «Адмирал» они без Хартикайнена обыграли? Я понимаю, если бы они выиграли у «Металлурга» и ещё пару матчей, тогда можно было бы говорить что-то. Тут, начиная с тренера, все виноваты», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Ермаковой.

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