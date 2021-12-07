Кожевников: руководству «Салавата» нужно задуматься. У них всё нормально было до Лямся
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал мнение о положении дел в «Салавате Юлаеве» и обстановке вокруг главного тренера уфимцев Томи Лямся.
«Правильно ли Лямся поступил, решив встряхнуть команду, посадив лидера, Теэму Хартикайнена, на скамейку? Это его личное дело. Я не знаю, что происходит в команде, по каким причинам он его посадил. Не знаю, получится ли у него так встряхнуть команду. Думаю, тут руководству нужно задуматься и встряхивать команду. У них вроде всё было нормально до Лямся.
Могут ли здесь быть какие-то обиды или недопонимания? Я гадать не буду. Чтобы так говорить, нужно внутри команды находиться», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Ермаковой.
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