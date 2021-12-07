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«Салават Юлаев» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
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16:45 Мск
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Виктор Тихонов поразил ворота «Сочи» крутым броском в касание с острого угла

Виктор Тихонов поразил ворота «Сочи» крутым броском в касание с острого угла
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» встречается с «Сочи». Встреча проходит на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана. Счёт к концу первого периода — 2:0 в пользу подопечных Томи Лямся.

На 14-й минуте при счёте 1:0 в пользу уфимцев нападающий «юлаевцев» Виктор Тихонов ворвался в зону, сместился на левый край и попытался прострелить в центр. Шайба от конька защитника отскочила обратно к российскому форварду, который нанёс бросок в касание с острого угла и поразил ближний угол ворот Магнуса Хелльберга.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, для Тихонова это 17-й матч в текущем сезоне. Он забросил свою третью шайбу.

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