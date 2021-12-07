Виктор Тихонов поразил ворота «Сочи» крутым броском в касание с острого угла
Поделиться
В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» встречается с «Сочи». Встреча проходит на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана. Счёт к концу первого периода — 2:0 в пользу подопечных Томи Лямся.
На 14-й минуте при счёте 1:0 в пользу уфимцев нападающий «юлаевцев» Виктор Тихонов ворвался в зону, сместился на левый край и попытался прострелить в центр. Шайба от конька защитника отскочила обратно к российскому форварду, который нанёс бросок в касание с острого угла и поразил ближний угол ворот Магнуса Хелльберга.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, для Тихонова это 17-й матч в текущем сезоне. Он забросил свою третью шайбу.
Новость по темеФорвард «Салавата» Теэму Хартикайнен сыграет с «Сочи»
Комментарии
- 7 декабря 2021
-
18:36
-
18:32
-
17:54
-
17:28
-
17:19
-
17:08
-
16:44
-
16:11
-
15:36
-
15:26
-
15:00
-
14:46
-
14:22
-
13:47
-
13:23
-
13:00
-
12:51
-
12:24
-
12:15
-
11:57
-
11:48
-
11:25
-
11:02
-
11:00
-
10:46
-
10:30
-
10:28
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
09:23
-
09:00
-
08:52
Партнерский контент