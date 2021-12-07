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Сборная Китая по хоккею будет допущена к участию в домашних Олимпийских играх — 2022

Сборная Китая по хоккею будет допущена к участию в домашних Олимпийских играх — 2022
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Сборная Китая примет участие в мужском хоккейном турнире на Олимпийских играх 2022 года, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея.

Как принимающая страна Китай имеет автоматическую квалификацию на Олимпийские игры, однако с сентября текущего, 2021 года стали появляться слухи о том, что команду могут не допустить до участия в домашней Олимпиаде. Сборная Китая занимает лишь 32-е место в мировом рейтинге, не принимая участия в официальных матчах с 2019 года.

Новый президент Международной федерации хоккея сообщал, что в том случае, если Китай не примет участия в турнире, у ИИХФ будет план Б. Одним из вариантов замены называлась сборная Норвегии.

Китай посеян в группу А вместе со сборными Канады, США и Германии.

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