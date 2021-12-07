Брызгалов — о дипбойкоте США ОИ: политикам давно плевать на людей, а людям — на политиков

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов прокомментировал отказ американских политиков присутствовать на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Если бы вся делегация не поехала, это бы сказалось на Олимпиаде, у США и в зимних видах спорта много ярких спортсменов, было бы грустно, если бы сборная не выступала.

Не поехали официальные лица и не поехали, какая разница? В этом бойкоте нет никакого смысла. Главные лица на Олимпиаде — не политики и официальные лица, а атлеты. Спортсменам абсолютно без разницы, приедут ли чиновники.

Здесь даже обсуждать нечего. Всем уже давно наплевать — политикам на людей, людям на политиков. Дипломатический бойкот США — это политические разборки, не имеющие к спорту отношения. Даже лучше, что официальные лица не приедут, меньше охраны будет», — сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.