Брызгалов — о дипбойкоте США ОИ: политикам давно плевать на людей, а людям — на политиков

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов прокомментировал отказ американских политиков присутствовать на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«Если бы вся делегация не поехала, это бы сказалось на Олимпиаде, у США и в зимних видах спорта много ярких спортсменов, было бы грустно, если бы сборная не выступала.
Не поехали официальные лица и не поехали, какая разница? В этом бойкоте нет никакого смысла. Главные лица на Олимпиаде — не политики и официальные лица, а атлеты. Спортсменам абсолютно без разницы, приедут ли чиновники.
Здесь даже обсуждать нечего. Всем уже давно наплевать — политикам на людей, людям на политиков. Дипломатический бойкот США — это политические разборки, не имеющие к спорту отношения. Даже лучше, что официальные лица не приедут, меньше охраны будет», — сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
- 7 декабря 2021
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