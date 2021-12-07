«Йокерит» приедет в Минск на матч с «Динамо». В прошлом году финны бойкотировали выезд

«Йокерит» не собирается бойкотировать гостевой матч с минским «Динамо».
«На данный момент ничто не мешает нам ехать в Минск. Если нам понадобятся какие-то изменения, мы, конечно, будем действовать соответствующим образом», — приводит слова генерального менеджера «Йокерита» Яри Курри Helsingin Sanomat.
Напомним, в прошлом сезоне «Йокерит» отказался лететь в Минск. Матч должен был состояться в сентябре 2020 года. Однако представители болельщиков «Йокерита» призывали команду отказаться от выезда на матч в Минске из-за политической обстановки в Беларуси. По их мнению, лучше было согласиться на техническое поражение, если матч не отложат. Руководство «Йокерита» сообщило, что клуб в начале недели попросил перенести матч, но получил отказ. В результате КХЛ засчитала финнам техническое поражение.
- 7 декабря 2021
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