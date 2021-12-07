«Вначале выглядел немного медленным». Лямся высказался о возвращении Хартикайнена в состав

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся после победы в матче с «Сочи» (5:0) поделился мнением об игре форварда команды Теэму Хартикайнена.
«Почему вернул второе звено в прежний вид? Сегодня на лёд вернулся Хартикайнен. Вернули тройку легионеров. Не скажу, что второе звено до этого играло, просто решили посмотреть старую связку во втором звене и Тихонова с Хохряковым и Санниковым.
Хартикайнен много работал в зале, тренировался. Вначале выглядел немного медленным. Постепенно набрал уверенность и показал хороший хоккей. На чём делали акцент в работе с Хартикайненом? Он тренировался по обычному плану. Ничего особенного не было. Что касается большого количества игрового времени, то в таких матчах нужно им больше быть на льду, чтобы у них появлялась уверенность.
Почему не сыграли Амиров и Алалыкин? Санников вернулся, Хартикайнен. Решили дать им отдохнуть. И решили сыграть в восемь защитников», — приводит слова Лямся «Горобзор.ру».
- 7 декабря 2021
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