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Лямся — о 6 поражениях от «Ак Барса»: у меня всегда болит голова как у тренера клуба КХЛ

Лямся — о 6 поражениях от «Ак Барса»: у меня всегда болит голова как у тренера клуба КХЛ
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся после победы в матче с «Сочи» (5:0) поделился мыслями о будущем матче с «Ак Барсом».

«Нужно ли клубу усиление в дедлайн? Надо держать руку на пульсе, в любой момент кто-то может освободиться. Но своими ребятами я полностью доволен.

Шесть поражений подряд от «Ак Барса»? У меня всегда болит голова как у тренера команды КХЛ. Интересно будет сыграть с сильным соперником. У нас были не самые простые времена, поэтому фокусировались на своей игре. Был сложный момент в команде. Думали о том, что происходит сейчас. У нас есть несколько дней, чтобы подготовиться к «Ак Барсу».

«Сочи» — сильный соперник, не хочу ли прибавку к зарплате? Это вопрос к менеджерам», — приводит слова Лямся «Горобзор.ру».

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