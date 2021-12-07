Лямся — о 6 поражениях от «Ак Барса»: у меня всегда болит голова как у тренера клуба КХЛ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся после победы в матче с «Сочи» (5:0) поделился мыслями о будущем матче с «Ак Барсом».

«Нужно ли клубу усиление в дедлайн? Надо держать руку на пульсе, в любой момент кто-то может освободиться. Но своими ребятами я полностью доволен.



Шесть поражений подряд от «Ак Барса»? У меня всегда болит голова как у тренера команды КХЛ. Интересно будет сыграть с сильным соперником. У нас были не самые простые времена, поэтому фокусировались на своей игре. Был сложный момент в команде. Думали о том, что происходит сейчас. У нас есть несколько дней, чтобы подготовиться к «Ак Барсу».



«Сочи» — сильный соперник, не хочу ли прибавку к зарплате? Это вопрос к менеджерам», — приводит слова Лямся «Горобзор.ру».